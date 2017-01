Die Nachfrage nach der vor einem Jahr per Gesetz eingeführten Terminservicestelle (TSS) für Facharzttermine hält sich in Schleswig-Holstein in Grenzen. Seit dem 25. Januar 2016 haben 9042 Patienten die TSS angerufen, wie die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein am Dienstag in Bad Segeberg mitteilte.