Sozialminister Garg erneut gewählt

Sozialminister Heiner Garg bleibt FDP-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein. Der 51-Jährige wurde von einem Landesparteitag am Samstag in Kiel mit großer Mehrheit für zwei weitere Jahre zum Landeschef gewählt. Garg erhielt 183 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen.