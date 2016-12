Kiel. So soll etwa das stationäre Versorgungsangebot in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ausgebaut und das geriatrische Versorgungskonzept des Landes in den Krankenhausplan integriert werden. Die Zahl der Betten bleibt relativ konstant. Innerhalb der Fachgebiete gebe es allerdings zum Teil "enorme Verschiebungen", sagte die Ministerin. Ursächlich sei die demografische Entwicklung und damit die sich wandelnde Anforderungen.

dpa