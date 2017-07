Gegen eine Zersplitterung von Kommunalparlamenten will die SPD im Kieler Landtag mit der Einführung einer Sperrklausel vorgehen. Sie soll demnach 2,5 Prozent betragen. Über das Ansinnen diskutierte der Landtag in der ersten Lesung eines Gesetzentwurfs der SPD am Mittwoch kontrovers.