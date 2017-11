Wie wird man Sprecherin für Feiertage?

Kiel. „Nein, gibt es nicht“, stellt SPD-Pressesprecher Heimo Zwischenberger klar und ergänzt. „Und es gibt auch keinen Sprecher für Werktage.“ Sprecherin für Feiertage sei „keine explizit durch die Fraktion gewählte Sprecherfunktion, sondern lediglich eine formale Themenzuordnung im Bereich Innen.“ Um weiteren Verwirrungen entgegenzuwirken, haben wir die Sprecherin für Feiertage, Özlem Ünsal, selbst befragt.

Frau Ünsal, können Sie nachvollziehen, dass Ihre Sprecherfunktion für Fragezeichen gesorgt hat?

Özlem Ünsal: Ja, das kann ich! Auch ich musste etwas schmunzeln, als ich diese Bezeichnung das erste Mal las. Erstmals fand sie sich in einem unserer Facebook-Posts im August, als die politische Diskussion um einen zusätzlichen Feiertag für Schleswig-Holstein aufkam und neben meiner Stellungnahme ,Sprecherin für Feiertage’ stand. Das war schon einen kleinen Schmunzler wert. Ein zweites Mal stand es dann in Ihrer Zeitung am 28. Oktober.



Von Ihrer Pressestelle wurden Sie so bezeichnet. Und auf Ihrer Homepage steht auch „Sprecherin für Feiertage“.

Als Innenpolitikerin der SPD-Landtagsfraktion bin ich eigentlich Sprecherin für Wohnungs- und Städtebau. In meine Ausschusszuständigkeiten – also in den Bereich Inneres – fallen aber auch die Regelungen rund um Sonn- und Feiertage. Explizit als ,Sprecherin für Feiertage’ bezeichnet zu werden, kann man deshalb nicht einen Fehler, nennen.



Also wird es weiter Stellungnahmen von der „Sprecherin für Feiertage“ geben?

Klar wird es auch in Zukunft politische Positionen von mir zu Diskussionen um Sonn- und Feiertage geben, die Bezeichnung ,Sprecherin für Feiertage’ aber wahrscheinlich nicht mehr. Verantwortlich für Regelungen bei diesem Thema bleibe ich weiterhin als Innenpolitikerin meiner Fraktion. Wenn die Bezeichnung dazu beiträgt, umso besser! Von einer Dame wurde ich bereits auf der Straße angesprochen, ob ich nicht die Politikerin wäre, die sich für die Neuregelung der Feiertage einsetze, und sie habe sich sehr über meine Positionierung gefreut.