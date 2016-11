Kiel. Schulz habe dem EU-Parlament eine starke Stimme gegeben.

"Martin Schulz war, ist und bleibt mit Leib und Seele der Mister, Monsieur, Señor Europa der deutschen Sozialdemokratie. Seine Leidenschaft wird er auch in Berlin einbringen", sagte Stegner. "Er hat auch in schwierigen Zeiten die richtigen, klaren Worte gefunden und zum Beispiel Rechtsextreme im Parlament in die Schranken gewiesen." Zur Kanzlerkandidatur der SPD äußerte sich Stegner aktuell nicht.

dpa