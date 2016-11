Stegner erwartet schwierigen Wahlkampf

SPD-Landeschef Ralf Stegner erwartet ein enges Rennen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein im Mai zwischen den großen Parteien. „Mit der Union ringen wir um Platz eins“, sagte Stegner am Dienstag. Die Chancen, stärkste Kraft im Land zu werden, stünden sehr gut. „Die Partei ist gut in Schuss, sie will etwas.“