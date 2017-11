Dauerfeuer gegen die Grünen

Kiel. «Grüne Eiertänze im Norden», stichelte Stegner am Donnerstag via Twitter während der Landtagssitzung. «Grüne Redner/innen eiern im Landtag und scheuen namentliche Abstimmung zum Ausstieg aus dem Umweltgift Glyphosat, damit nicht deutlich wird, dass schwarzgelb diesbezüglich in der schwarzen Ampel die Hosen anhat», wetterte Stegner über den gleichen Kanal. «Grüne winden sich beim Thema Ausstieg aus Glyphosat um eine klare Position herum.»

Besonders gern nimmt Stegner Umweltminister Robert Habeck aufs Korn, seitdem dieser nach der Landtagswahl schnell den Weg in Richtung Jamaika eingeschlagen hatte. «Umweltminister Habeck bezeichnet sich als "SPD-Versteher" und beleidigt die umweltpolitische Kompetenz der sozialdemokratischen Fraktion», twitterte der SPD-Politiker auch am Donnerstag.

«Ich freue mich wirklich über das Erwachen des Umweltbewusstseins der SPD in der Opposition», hatte Habeck im Landtag gesagt. «In Wirklichkeit ist er der beste CSU-Versteher», legte Stegner in Anspielung auf die Jamaika-Sondierungen in Berlin unter Habecks Beteiligung nach. Und: «Seine eigene Fraktion kneift und verhindert namentliche Abstimmung zum Glyphosatverbot».

