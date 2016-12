Hamburg. Die OSZE-Außenminister kommen am Donnerstag und Freitag dieser Woche in der Hansestadt zusammen.

"Natürlich ist ein solches Treffen wegen des notwendigen Sicherheitsaufwands mit Unannehmlichkeiten und Einschränkungen verbunden. Abgesperrte Straßen, stockender Verkehr, eingeschränkte Bewegungsfreiheit - das ist mühsam", sagte Steinmeier dem "Hamburger Abendblatt" (Montag). Aber er glaube, dass dies auch eine große Chance für die Stadt sei: "Im ganzen OSZE-Raum, von Vancouver bis Wladiwostok, werden die Menschen Bilder und Nachrichten aus Hamburg sehen."

Steinmeier betonte, er habe sich aus gutem Grund dafür entschieden, die Außenminister-Kollegen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in die Hansestadt einzuladen. Hamburg habe große Tradition als "Tor zur Welt" und sei "eine selbstbewusste Weltstadt". Das Treffen der 57 OSZE-Außenminister am 8. und 9. Dezember soll helfen, Lösungen unter anderem in den Konflikten in der Ukraine und in Syrien zu finden.

dpa