Hamburg. In einem handgeschriebenen Brief, der am Dienstag im "Hamburger Abendblatt" abgedruckt wurde, wird die große Bedeutung des Treffens betont. "Der Frieden in Europa ist zum ersten Mal seit dem Fall der Mauer wieder gefährdet. Die drängenden Herausforderungen unserer Zeit und die großen Konflikte lassen sich nur bewältigen, wenn alle zusammen an einem Tisch sitzen", schrieb Steinmeier. Hamburg sei der richtige Ort dafür.

Die OSZE-Außenminister kommen am Donnerstag und Freitag dieser Woche in der Hansestadt zusammen. Bereits am Montag hatte sich Steinmeier ähnlich im "Hamburger Abendblatt" geäußert. Er betonte dabei, er habe sich aus gutem Grund dafür entschieden, die Außenminister-Kollegen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in die Hansestadt einzuladen. Hamburg habe große Tradition als "Tor zur Welt" und sei "eine selbstbewusste Weltstadt".

dpa