Hamburg. Bei dem zweitägigen Treffen von rund 50 Außenministern in den Messehallen steht unter anderem der Ukraine-Konflikt auf der Tagesordnung. Auch der Krieg in Syrien könnte zur Sprache kommen. Mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung wird wegen des Einstimmigkeitsprinzips in der OSZE nicht gerechnet. Zum Schutz der Ministerrunde sind mehr als 10 000 Polizisten abgestellt.

Eröffnet wird die Konferenz vom amtierenden OSZE-Vorsitzenden, Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Er sowie der US-Außenminister John Kerry trafen bereits am Mittwoch in Hamburg ein. Ziel der OSZE ist es, die europäische Friedensordnung zu sichern, gewalttätige Auseinandersetzungen in Europa zu verhindern und Lösungen für Konflikte im OSZE-Raum zu finden. Zentrales Forum ist der OSZE-Ministerrat.

dpa