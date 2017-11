Wer wird neuer Lübecker Bürgermeister?

Lübeck. Weiher wäre die erste Bürgermeisterin in der Geschichte Lübecks, Lindenau der bislang jüngste Verwaltungschef der Hansestadt. Amtsinhaber Bernd Saxe (SPD) hat nach drei Amtszeiten nicht erneut kandidiert.

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen stimmten 35,2 Prozent der Wähler für Weiher und 29,4 Prozent für Lindenau. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Hansestadt Lübeck bei 39,2 Prozent.

Wer ist Kathrin Weber?

Kathrin Weiher (parteilos) will Lübecks erste Bürgermeisterin in der rund 850-jährigen Geschichte der Hansestadt werden. Die 55-Jährige ist seit Januar 2015 Kultursenatorin in Lübeck und in dieser Funktion nicht nur für Theater, Museen, die Bibliothek und das Archiv der Stadt, sondern auch für Schulen, Kitas und die Jugendarbeit verantwortlich. Weiher ist verheiratet und hat zwei erwachsene, «angeheiratete» Söhne, wie sie es nennt.

Geboren wurde die 55-Jährige in Braunschweig. Sie schloss erwarb drei Universitätsabschlüsse, unter andere in Gerontologie und Diakoniewissenschaften. Vor ihrem Wechsel nach Lübeck arbeitete sie in verschiedenen Leitungsfunktionen vor allem im sozialen Bereich, zuletzt war sie Erste Kreisrätin im Landkreis Goslar.

Im Fall ihrer Wahl will Weiher, die von der CDU, den Grünen, den Linken, der FDP und der Wählervereinigung Bürger für Lübeck (BfL) unterstützt wird, die Verwaltung modernisieren, die Verkehrsinfrastruktur verbessern und Kultur in alle Stadtteile bringen, wie sie auf ihrer Internetseite ankündigt.

Wer ist Jan Lindenau?

Jan Lindenau (SPD) hat ein ehrgeiziges Ziel. Der 38-Jährige will jüngster Bürgermeister in der Geschichte der Hansestadt Lübeck werden. Jede Menge kommunalpolitische Erfahrung hat er bereits. Er sitzt seit 2011 für seine Partei in der Bürgerschaft, seit 2013 ist er Chef der SPD-Bürgerschaftsfraktion und auch Vorsitzender des Hauptausschusses. Doch schon vor seinem Einzug in die Bürgerschaft war er politisch aktiv als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses und des Finanz-, Personal-, und Rechnungsprüfungsausschusses.

Doch auch beruflich kennt Lindenau sich mit Finanzen aus. Der Bankkaufmann ist Handlungsbevollmächtigter einer Großbank im Bereich Private Banking. Lindenau wurde in Lübeck geboren. Er ist verheiratet und hat einen Sohn im Grundschulalter.

Für den SPD-Kandidaten und eingefleischten Zirkus-Fan hat Kultur einen hohen Stellenwert. Im Fall seiner Wahl wolle er sich für die ganze Vielfalt der kulturellen Angebote Lübecks einsetzen, sagt er. Außerdem wolle er den Sanierungsstau in der Stadt durch nachhaltige Investitionen abbauen, den Tourismus, den Hafen und den Innenstadthandel stärken, Gewerbegebiete erneuern und mehr Raum für Ideen, Wachstum und Arbeitsplätze schaffen, heißt es in seinem Wahlprogramm.

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das vorläufige Wahlergebnis wird gegen 19.30 Uhr erwartet.

Von dpa