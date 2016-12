Lübeck. Die Stiftung ist mit einem Kapital von einer Millionen Euro ausgestattet. Sie solle an ein Ereignis erinnern, das für Aussöhnung stehe und für die Menschen eine wichtige Grundlage für inneren und äußeren Frieden, Freiheit, Wohlstand und Demokratie geworden sei, wie es in einer Verfügung des Stifters heißt. Der Lübecker Rolf Grasse hatte die Stiftung kurz vor seinem Tod im März 2016 ins Leben gerufen.

Brandt war bei einem Besuch in Warschau am Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos auf die Knie gefallen. Diese Demutsgeste wurde zum Symbol der neuen Ostpolitik. Die Stiftung würdige eine große menschliche Haltung, die in der Geste zur Ausdruck gekommen sei, sagte Schleswig-Holsteins ehemaliger Ministerpräsident Björn Engholm (SPD) vor der Veranstaltung.

Künftig will die Stiftung zu jedem Jahrestag des Kniefalls in einer der Lübecker Innenstadtkirchen ein Konzert veranstalten. Außerdem sind Vorträge, Ausstellungen und Aktionen in enger Kooperation mit dem Lübecker Willy-Brandt-Haus geplant.

