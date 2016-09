Rumäniens Präsident Klaus Werner Iohannis hat am Mittwoch in Kiel den Hermann-Ehlers-Preis der gleichnamigen Stiftung entgegengenommen. Mit der Auszeichnung würdigt die CDU-nahe Stiftung die Verdienste des rumänischen Staatsoberhauptes, die Werte der Europäischen Union in seinem Land zu etablieren.