Die Zahl der Studenten in Schleswig-Holstein ist zum Wintersemester 2016/17 im bundesweiten Vergleich am meisten gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden vom Freitag sind im laufenden Semester insgesamt 60 211 Studenten in Schleswig-Holstein an Hochschulen eingeschrieben.