Hamburg. Das Gutachten in Empfang nehmen Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und Universitäts-Präsident Dieter Lenzen. Vor einem Jahr hatte sich der Wissenschaftsrat bereits mit den MINT-Fächern - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - an Hamburgs Hochschulen befasst und diese grundsätzlich für gut befunden. Allerdings mahnte er eine stärkere Vernetzung von Hochschulen, Wirtschaft und außeruniversitären Forschungseinrichtungen an.

dpa