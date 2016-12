Kiel. Als Konsequenz aus dem mutmaßlichen Terroranschlag in Berlin werde die Polizeipräsenz auf den Weihnachtmärkten, aber auch bei anderen Veranstaltungen auch in Schleswig-Holstein ab sofort verstärkt - bis zum Jahreswechsel. Zudem würden sechs Gruppen Bereitschaftspolizei - insgesamt 42 Beamte - bereit gehalten. Die Polizei werde jetzt sichtbar mit Maschinenpistolen Streife gehen. Um 18.00 Uhr will Studt einen Kieler Weihnachtsmarkt besuchen und sich dort an der bundesweiten Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Berlin beteiligen.

dpa