Travemünde. Davon stammen nach Angaben der Nordkirche 481 Millionen Euro aus der Kirchensteuer. Mit 308 Millionen Euro erhalten die Kirchenkreise und Gemeinden den größten Anteil der Einnahmen. Am Nachmittag wollen sich die 156 Synodalen mit dem Reformationsjubiläum im Jahr 2017 befassen. Zu Tagungsbeginn am Donnerstag hatte Landesbischof Gerhard Ulrich dazu aufgerufen, Angst vor einem Bedeutungsverlust der Kirche abzulegen. Das Engagement der Kirche ziehe auch Nichtmitglieder an, sagte er.

