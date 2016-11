Hannover. Eine Überarbeitung des von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt geplanten Gesetzesentwurfs sei nötig. "Es geht nicht nur um die Traditionsschifffahrt, sondern auch um die vielen Ehrenamtlichen, die sich dort engagieren."

Die Richtlinie soll von 2017 an die bauliche Beschaffenheit der Schiffe, den Brandschutz und die Qualifikation der Crew neu regeln. Die SPD-Abgeordnete Silke Lesemann nannte die Regelung "absurd". So werde beispielsweise gefordert, dass jedes Schiff einen gleich großen Anker haben müsse. Auch die Anforderungen an die Qualifikation der Crew seien für die Betreiber ein Hindernis, sagte Susanne Menge (Grüne). "Ehrenamtliche Crews mit wechselnden Mitgliedern können doch nicht verglichen werden mit Seeleuten in der kommerziellen Schifffahrt."

dpa