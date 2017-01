Die Landesregierung in Kiel will laut Wirtschaftsminister Reinhard Meyer den Wissens- und Technologietransfer intensivieren. „Wir brauchen einen leistungsstarken Technologietransfer in unserem Land“, sagte der SPD-Politiker nach Angaben der Staatskanzlei am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Itzehoe.