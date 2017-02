Hamburg. "Zu viele Menschen auf der ganzen Welt machen sich Sorgen um ihre Zukunft", sagte Trudeau am Freitagabend beim traditionsreichen Matthiae-Mahl in Hamburg. "Und wer könnte es ihnen verdenken?"

Bürger quer durch das politische Spektrum seien auf der Suche nach Führung und Hoffnung, sagte Trudeau. "Es liegt an uns, welche Art von Führung sie finden." Das Volk brauche nicht Führer, die ihnen sagten sie hätten ein Problem, sondern solche, mit denen sie gemeinsam zu Lösungen finden könnten.

An die Verantwortlichen der Wirtschaft appellierte Trudeau, nicht nur an ihre kurzfristige Verantwortung gegenüber den Eignern zu denken. "Sie haben eine langfristige Verantwortung für die Beschäftigten, ihre Familien und die Städte und Gemeinden, die Sie unterstützen", sagte er. Die Beschäftigten brauchten sichere, unbefristete Arbeitsplätze. Die Politiker müssten zuhören, um die Sorgen der Mittelklasse zu verstehen und danach handeln zu können.

An dem Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus nahmen 400 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur teil. Das Festessen hat seinen Ursprung in Zeiten der mittelalterlichen Hanse. Es wurde erstmals im Jahre 1356 veranstaltet. Nach einer mehr als 200-jährigen Unterbrechung wurde die Tradition in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter Hamburgs Bürgermeister Kurt Sieveking (CDU) wieder aufgenommen.

dpa