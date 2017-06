Kiel. Dafür räume man den Schulen ein relativ kurzes Zeitfenster ein. „Ziel muss es sein, den Eltern Klarheit zu geben“, sagte Prien im Gespräch mit unserer Zeitung. Nach der Entscheidung bleibe genügend Zeit für organisatorische und inhaltliche Vorbereitungen. Das Bildungsministerium werde dafür angemessen Hilfestellung geben. An den Lehrplänen für die fünften und sechsten Klassen werde man ohnehin kaum etwas ändern müssen.

Die neue Landesregierung will G9 an den Gymnasien zum Schuljahr 2019/20 an den Klassenstufen fünf und sechs wieder einführen. Betroffen davon sind also auch schon Kinder, die im kommenden Jahr auf eine weiterführende Schule wechseln. Gymnasien, die an G8 festhalten wollen, brauchen dafür in geheimer Abstimmung eine 75-prozentige Mehrheitsentscheidung der Schulkonferenz. „G9 ist die bessere Alternative“, sagte Prien. „Wenn 80 Prozent der Gymnasien auf G9 umstellen, wäre das gut. Ich würde mir noch mehr wünschen.“

Die Bildungspolitikerin, die zuletzt stellvertretende CDU-Fraktionschefin in der Hamburger Bürgerschaft war, will in der laufenden Legislatur an Schleswig-Holsteins Schulen für eine hundertprozentige Unterrichtsversorgung sorgen. „Das ist das Minimum, was man erreichen muss.“ Für einzelne Schulen in Problemstadtteilen kündigte sie darüber hinaus mehr Lehrerstellen an. Stichworte seien hier Bildungsbonus und Sozialindex.

Für die erste Phase will die neue Regierung möglichst schnell die Voraussetzungen für mehr Unterricht an den Grundschulen schaffen und die Ausbildung von Lehrern weiterentwickeln. Man werde nicht am zweigliedrigen System rühren, heißt es. Es gehe aber um einen besseren Umgang mit Ressourcen und darum, die Qualität von Schule zu verbessern.

Unterdessen hat sich auch die Grünen-Basis in einer Online-Befragung mit deutlicher Mehrheit für eine Jamaika-Koalition ausgesprochen. 84,3 Prozent stimmten einem Bündnis mit CDU und FDP zu, 13,9 Prozent lehnten ab, 1,8 Prozent enthielten sich. Insgesamt hatten sich an der einwöchigen Befragung 1459 Mitglieder beteiligt, eine Quote von knapp 60 Prozent. Spitzenkandidatin Monika Heinold wertete das Ergebnis als klaren Auftrag, in Regierungsverantwortung zu gehen. „Viele haben Lust, etwas Neues zu wagen und in ein neues Modell zu wechseln.“ Ein CDU-Parteitag hatte bereits am Freitag das nötige Votum erteilt. Nach dem positiven Online-Votum der Mitglieder entschied sich am Montagabend auch ein kleiner FDP-Parteitag für Jamaika.