Travemünde. Sie dauert bis Samstag, Themen sind unter anderem der landeskirchliche Haushalt sowie verschiedene Kirchengesetze.

Der Haushalt steht am Freitag auf der Tagesordnung. Die Nordkirche rechnet für 2017 mit Kirchensteuereinnahmen in Höhe von 481 Millionen Euro. Die Gesamteinnahmen liegen bei 525 Millionen Euro. Davon gehen 308 Millionen Euro an die Kirchenkreise und Gemeinden. Drei Prozent der Steuereinnahmen, etwa 14,4 Millionen Euro, sind für den kirchlichen Entwicklungsdienst bestimmt.

Weitere Tagesordnungspunkte sind die Diskussion der Arbeitsschwerpunkte der landeskirchlichen Hauptbereiche und das bevorstehende Reformationsjubiläum. Am Freitagabend ist ein Gottesdienst in der Travemünder St. Lorenz-Kirche geplant.

Die Landessynode ist das Parlament der Nordkirche. Sie war im Mai 2012 durch die Fusion der evangelischen Kirchen von Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern entstanden.

dpa