Am Hamburger Flughafen sollte nach Ansicht der Umweltschutzorganisation BUND ein klares Nachtflugverbot zwischen 6 und 22 Uhr gelten. Die Zahl der belastenden Flugbewegungen zwischen 22 und 24 Uhr sei in den vergangenen fünf Jahren um rund 30 Prozent von 5165 auf 7088 angestiegen, heißt es in einer Mitteilung des BUND vom Mittwoch.