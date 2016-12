Im Rechtsstreit um die Elbvertiefung rechnen die klagenden Umweltverbände in der nächsten Verhandlungsrunde nicht mit einem sofortigen Urteil. Es sei zwar nicht ganz ausgeschlossen, dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bereits am Ende der drei geplanten Verhandlungstage vom 19. bis 21 Dezember eine Entscheidung fälle, sagte Klägeranwalt Rüdiger Nebelsieck am Montag.