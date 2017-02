Hamburg. Nach Überzeugung der Gewerkschaft wird es dadurch an mehreren Schulen zu Einschränkungen kommen. Mit der Aktion will Verdi Druck in der bundesweit laufenden Tarifrunde der Landesbeschäftigten des Öffentlichen Dienstes machen.

Die zweite Verhandlungsrunde war am Dienstag in Potsdam ergebnislos und ohne Angebot der Arbeitgeber zu Ende gegangen. Die Gewerkschaften verlangen für die bundesweit rund 2,2 Millionen Beschäftigten eine Tariferhöhung von 6 Prozent. Zudem soll unter anderem die sachgrundlosen Befristungen abgeschafft und eine verbindliche Übernahmeregelung für Auszubildende vereinbart werden. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 16. Februar in Potsdam vereinbart.

