Der Verfassungsschutz in Hamburg muss sich mit neuen Gruppierungen der rechten Szene auseinandersetzen. "Wir haben neue Aktivitäten festgestellt und daher in diesem Jahr die sogenannte Identitäre Bewegung und die sogenannte Reichsbürger-Bewegung zu Beobachtungsobjekten erklärt", sagte ein Sprecher des Landesamts für Verfassungsschutz der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.