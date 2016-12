Schleswig. Am schleswig-holsteinischen Verwaltungsgericht in Schleswig nimmt wegen der großen Menge an Asylverfahren im Januar eine weitere Kammer ihre Arbeit auf. Es gebe noch zahlreiche unerledigte Asylverfahren, sagte ein Sprecher des Gerichts. Zusammen mit zwei weiteren Kammern solle die 13. Kammer aus drei Berufsrichtern und zwei Schöffen die Fälle nun abarbeiten. Insgesamt hat das Gericht dann 14 Spruchkörper.

Zwar gelang es den Schleswiger Richtern nach 2079 erledigten Asylverfahren 2015 dank der Aufstockung des Personals in diesem Jahr erneut mehr Fälle abzuarbeiten - in den ersten neun Monaten dieses Jahres allein 2115. Dennoch sind nach Angaben des Gerichtssprechers wieder zwischen 1400 und 1500 Verfahren offen, nachdem das Gericht die Zahl Ende 2015 auf 944 gesenkt hatte. In Schleswig werden alle Asylverfahren aus Schleswig-Holstein bearbeitet.

"Bräuchten fünf neue Kammern"

Angesichts dessen ist der Sprecher skeptisch, mit einer weiteren Kammer den starken Anstieg an offenen Fällen rasch bewältigen zu können. „Wenn wir so viele Richter bekommen würden, um sämtliche Verfahren zeitnah abgearbeitet zu bekommen, dann bräuchten wir fünf neue Kammern“, sagte er. Allerdings könne man das von der Politik auch nicht verlangen - schließlich seien Richterstellen auf Lebenszeit angelegt und daher müsse man gut mit ihnen haushalten. Doch auch der Sprecher rechnet damit, dass das Land 2017 womöglich nochmals nachsteuern muss.

Bei den anhängigen Klagen geht es in sehr vielen Fällen um Syrer, denen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nur „subsidiären Schutz“ zugestanden hat. Damit dürfen sie Angehörige erst Jahre später nachholen und sich nur kürzer in Deutschland aufhalten. Dagegen klagen sie und verlangen den vollen Schutzstatus.

Bis ihre Verfahren entschieden werden, könnte es jedoch noch dauern. Zwar hatte das Oberverwaltungsgericht Schleswig - wie inzwischen auch andere Obergerichte - die Praxis der Asylbehörde Ende November bestätigt. Bundesweit sei die Rechtsprechung hierzu jedoch noch nicht gefestigt, sagte der Gerichtssprecher. Bei der neuen 13. Kammer kommt hinzu, dass der Posten des Vorsitzenden erst ab Frühjahr besetzt werden könne - erst dann tagt der Richterwahlausschuss.

dpa