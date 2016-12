Mit zwei Volksinitiativen wollen Gegner der Regierungspläne Änderungen am Windkraft-Ausbau in Schleswig-Holstein erzwingen. "Es ist nicht schön, wenn man sich bewegende Groß-Industrie in den Raum gestellt bekommt", sagte die Sprecherin der Initiative, Susanne Kirchhof, am Freitag.