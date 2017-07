Die AfD in Schleswig-Holstein hat die Landtagsabgeordnete Doris von Sayn-Wittgenstein zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Sie setzte sich am Sonnabend auf einem Parteitag in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) gegen den bisherigen Landesvorsitzenden Jörg Nobis durch.