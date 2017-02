Der Vorsitzende der türkischen Ditib-Gemeinde in Hamburg-Wilhelmsburg hat nach Kritik an seinen Facebook-Postings seinen Rücktritt erklärt. In einer Stellungnahme habe er sich klar zur demokratischen Grundordnung bekannt und zugleich bedauert, dass durch einen aus dem Kontext gerissenen Text ein falscher Eindruck entstanden sei, teilte die Islamische Religionsgemeinschaft in Hamburg und Schleswig-Holstein (Ditib Nord) am Freitag mit.