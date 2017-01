Kiel. Schnurrbusch sei nicht Mitglied des Landesverbandes, heißt es in dem Urteil mit Datum 11. Januar. Das Urteil liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Schnurrbusch habe "keinen Wohnsitz in Schleswig-Holstein", hieß es zur Begründung. Ein Parteimitglied aus dem Kreisverband Herzogtum Lauenburg hatte Klage erhoben. Schnurrbusch widersprach. Er habe seinen Hauptwohnsitz seit 2008 in Schleswig-Holstein, sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem habe er aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung in Hamburg. Schnurrbusch will das nicht rechtskräftige Urteil vom AfD-Bundesschiedsgericht überprüfen lassen.

dpa