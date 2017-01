Wahlversprechen Albig will die A20 endlich weiterbringen

Sorgenkind A20: In der nächsten Wahlperiode will Regierungschef Albig den Weiterbau der Autobahn endlich vorantreiben. Aus seiner Sicht drosseln Kapazitätsengpässe das Tempo. In Sachen Energie dringt Albig auf Ehrlichkeit - ohne genügend Windstrom müsse mehr Atomenergie her.