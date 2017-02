Mehrere hundert Landesbedienstete haben am Mittwoch in Kiel die Landesregierung aufgefordert, spürbaren Einkommenszuwächsen zuzustimmen. Ein Tarifabschluss müsse dann auch ohne Abstriche auf die Beamten übertragen werden, verlangte der Landesvorsitzende des dbb Beamtenbundes, Kai Tellkamp, auf einer Kundgebung am Finanzministerium.