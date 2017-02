Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst haben in Hamburg erneut Beschäftigte bei einem Warnstreik ihre Arbeit niedergelegt. Etwa 1000 Teilnehmer zogen am Dienstag durch die Innenstadt zu einer Kundgebung am Gewerkschaftshaus, wie die Gewerkschaften Verdi und GEW berichteten.