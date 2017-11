Wechselt Ralf Höhs zur Bundespolizei?

Kiel. Konkret geht es um eine Führungsposition bei der Bundespolizei, möglicherweise in Hamburg oder Niedersachsen. Aufgrund seiner Besoldungsgruppe würde Höhs dort das Amt als Präsident einer Bundespolizeidirektion bekleiden. Grote hatte angekündigt, dass weder Muhlack noch Höhs durch ihre Ablösung schlechter gestellt würden. Bei beiden handele es sich um keine dienst- oder disziplinarrechtlichen Maßnahmen.

Anders als bei dem bisherigen Leiter der Polizeiabteilung, in dessen Besoldungsgruppe B5 (Grundgehalt: 8486,84 Euro plus Zuschläge) mehrere freie Stellen in der Landesverwaltung zur Auswahl standen, gab es für die Versetzung von Höhs keine Vakanzen. In der Gruppe B3 (Grundgehalt: 7543,52 Euro) gibt es in Schleswig-Holstein lediglich acht Stellen, die laut Staatskanzlei bis auf Weiteres auch alle besetzt sind. Aus diesem Grund soll die Ministeriumsspitze vorab Gespräche mit Polizeibehörden in Nachbarländern über mögliche Optionen geführt haben. Bislang hat der noch amtierende Landespolizeidirektor der Offerte allerdings nicht zugestimmt. Nach Informationen unserer Zeitung sollen Anfang kommender Woche weitere Gespräche mit dem 56-Jährigen folgen.

Innerhalb der Landespolizei wird die Neubesetzung der Behördenleitung kontrovers diskutiert. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die die Ablösung scharf kritisiert, sieht sich wiederum Angriffen aus den Reihen ihrer eigenen Mitglieder ausgesetzt. Sie distanzieren sich in sozialen Medien von der Haltung des Vorstandes, bezeichnen diese sogar als „Marionetten“, die sich „neue Spieler“ suchen müssten.