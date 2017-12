Weihnachtsamnestie für 14 Häftlinge

Kiel. Sie saßen zuletzt in Remscheid (Nordrhein-Westfalen) und Hamburg ein. Insgesamt kamen damit etwas mehr Häftlinge in den Genuss der Weihnachtsamnestie als im Vorjahr (elf Fälle).

Vorzeitige Freilassungen in der Zeit vor Weihnachten sind an klare Voraussetzungen geknüpft. So muss die verhängte Haftstrafe in der Zeit vom 23. November bis zum 6. Januar regulär enden. Der Gefangene muss zudem seit 1. Juni dieses Jahres durchgehend in Haft gesessen haben. Gegen ihn darf seit dem 1. Oktober auch kein Disziplinararrest verhängt worden sein. Ausgenommen sind Gefangene, die wegen besonders schwerwiegender Verbrechen wie grober Gewaltdelikte oder Sexualstraftaten verurteilt wurden.

Von dpa