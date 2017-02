Kiel. Die Gewerkschaften verlangen Gehaltsverbesserungen im Volumen von sechs Prozent. Die Tarifgemeinschaft der Länder hat das als zu hoch zurückgewiesen.

Zu den Warnstreiks hatten die Gewerkschaften Mitarbeiter des Landes, der Hochschulen und des Universitätsklinikums aufgerufen. Auch Beschäftigte des Küstenschutzes und des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr machten mit. Auf Kundgebungen in der Kieler Innenstadt und in Neumünster wollten Teilnehmer ihre Forderungen untermauern. Am Nachmittag wollen Gewerkschaftsvertreter Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) eine Resolution mit ihren Forderungen überreichen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 16. und 17. Februar in Potsdam anberaumt.

dpa