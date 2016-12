Kiel. "Repowering muss an den jetzigen Standorten möglich sein, sofern Abstands- und Immissionswerte den Anforderungen genügen", sagte BWE-Landeschef Reinhard Christiansen der Deutschen Presse-Agentur. Ohne Repowering wären die bisherigen Infrastrukturmaßnahmen für die Katz. Am Dienstag will das Kabinett von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) die neuen Regionalpläne zum Ausbau der Windenergie im Norden beschließen. Christiansen rechnet mit Widerstand: "Es wird hier und da einen Aufschrei geben." Nach Ansicht des Verbandes sollten alle geeigneten Gebiete mit bestehenden Anlagen als Vorranggebiete eingestuft werden.

dpa