Kiel. In Schleswig-Holstein wird der Wohnraum knapp: In den nächsten Jahren werden vor allem in Kiel, Lübeck und dem Hamburger Umland deutlich mehr Wohnungen benötigt als bisher bekannt. Dies geht aus einem internen Zwischenbericht des Landes vor, der KN-online vorliegt.

Um den aktuellen Bedarf zu decken, müssten bis 2019 jährlich 60 Prozent mehr Wohnungen gebaut werden, heißt es darin. Innenminister Stefan Studt (SPD) bestätigte auf Nachfrage, dass mehr Wohnungen benötigt werden als bislang angenommen.

Die Hälfte müsste bis 2019 fertig sein

Bis 2030 braucht Schleswig-Holstein nach dem Bericht rund 154000 zusätzliche Wohnungen. Das sind rund 30000 Wohnungen mehr, als von der jüngsten Bevölkerungsprognose erwartet.

Besonders kritisch: Die Hälfte des benötigten Wohnraums müsste schon bis zum Jahr 2019 fertig sein. Möglich wäre das nur, wenn bis dahin jährlich 16000 Wohnungen dazukämen. Bisher sind es aber gerade einmal 10000.