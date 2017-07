Kiel. Fast drei Dutzend Einzelprojekte würden dazu in den ersten drei Monaten auf den Weg gebracht, sagte der CDU-Politiker am Dienstag. An der Umsetzung dieses Arbeitspaketes werde sich die Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP messen lassen. Das Bündnis habe sich zügig auf den Weg gemacht, die Modernisierung des Landes voranzutreiben.

Der Koalitionsvertrag zum Nachlesen

Von KN-online