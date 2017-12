Nord-SPD jetzt für Reformationstag

Kiel. Die ebenfalls eingeladenen Fraktionschefs von CDU und FDP sagten ab, am Dienstag dann auch die mit diesen Parteien koalierenden Grünen. Stegner zeigte sich zuversichtlich, dass es am Ende eine große Mehrheit im Landtag geben wird. Die FDP sieht allerdings bisher keine Notwendigkeit eines zusätzlichen Feiertags.

Stegner begründete seinen Vorstoß auch mit der Möglichkeit, eine gemeinsame Lösung für Norddeutschland zu bekommen. In Niedersachsen und Bremen gebe es entsprechende Bestrebungen. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Reformationstag bereits Feiertag. Schleswig-Holstein hat bisher nur neun gesetzliche Feiertage, Bayern 13. Die Nord-CDU hat sich kürzlich auf einem Parteitag für einen in Norddeutschland einheitlichen, kirchlichen Feiertag ausgesprochen.

Die SPD hatte zunächst auch zwei andere Tage vorgeschlagen: den 13. Juni, an dem 1990 die Landesverfassung beschlossen wurde und den 2. November als Würdigung des Matrosenaufstandes von 1918. Der SSW brachte einen Gesetzentwurf für den 13. Dezember ein, an dem 1949 die Landessatzung beschlossen wurde, Vorläufer der Verfassung. Die Grünen sind skeptisch gegenüber einem weiteren kirchlichen Feiertag. Stegner argumentierte jetzt wie zuvor sein CDU-Kollege Tobias Koch, der Reformationstag sei kein rein kirchlicher Feiertag, sondern das Datum habe für die gesamte gesellschaftliche Entwicklung in den vergangenen 500 Jahren große Bedeutung. Die AfD ist auch für den Reformationstag.

Von lno