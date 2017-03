Ingolstadt. Wie die Süddeutsche Zeitung und die ARD berichten, sind am Mittwoch Büros des Autoherstellers in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen sowie Privatwohnungen durchsucht worden. Die Razzia steht im Zusammenhang mit Ermittlungen zur Abgas-Affäre. Ein Sprecher des Fahrzeugherstellers bestätigte der Nachrichtenagentur dpa die Durchsuchungen.

Audi hatte in den USA Diesel-Autos mit illegaler Software verkauft, die niedrigere Abgaswerte angibt. Schon unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe in den USA hatte die bayerische Justiz ein Prüfverfahren eingeleitet. Der Audi-Sprecher wollte sich zu den laufenden Ermittlungen am Mittwoch nicht äußern.

Razzia kurz vor Audis Jahrespressekonferenz

Der Anfangsverdacht richte sich derzeit nicht gegen Audi-Mitarbeiter, sondern gegen Unbekannt, berichten die Süddeutsche Zeitung und die ARD weiter. Demnach erhoffen sich die Ermittler durch die Razzia Erkenntnisse darüber, wie Audi-Mitarbeiter bei den Abgaswerten getrickst haben könnten.

Ingenieure des Unternehmens könnten bei der Entwicklung von Dieselmotoren für den US-Markt die Software zur Regulierung der Abgasreinigung manipuliert haben – genauso wie ihre Kollegen von Volkswagen. Die Geschäfte des Unternehmens in Europa seien davon nicht betroffen, schreibt die Süddeutsche Zeitung.

Laut den Medienberichten begann die Polizei mit ihrer Durchsuchung gegen 7 Uhr, etwa drei Stunden vor der Jahrespressekonferenz von Audi. Am Vormittag wollte Audi-Chef Rupert Stadler die neuen Verkaufszahlen der VW-Tochter präsentieren.

