Air Berlin soll binnen vier Wochen aufgeteilt werden

Hannover. Ziel sei eine Lösung „im Sinne einer nationalen Luftverkehrsstrategie“. Dies hätten Vorbesprechungen zwischen Vertretern der Bundesregierung und der Lufthansa-Führung ergeben.

Es sei zu erwarten, dass sich Lufthansa, Eurowings und Condor die wichtigsten Flugrechte der abzuwickelnden Air Berlin aufteilen. Die irische Billigfluglinie Ryan Air, die bereits eine Kartellabsprache wittert, solle aber ebenfalls in geringem Umfang Flugrechte erwerben können. Die Bundesregierung werde in der kommenden Woche in Brüssel Gespräche mit der EU-Kommission über die beschlossene Restrukturierungshilfe des Bundes führen.

Von RND