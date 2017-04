Hannover. Ein bisschen versteckt, auf den hinteren Seiten des Prospekts der kommenden Woche, wirbt Aldi Süd für das Apple-Smartphone. 479 Euro soll das iPhone 6 Plus inklusive zehn Euro Startguthaben kosten. Bei dem Handy handelt es sich allerdings um kein aktuelles Modell des Unternehmens, sondern um ein gut anderthalb Jahre altes Smartphone. Die neueren Modelle 6s und 6s Plus komplettieren seit September 2015 die 6er-Reihe. Apple selbst hatte das 6 Plus noch bis zum Erscheinen des iPhone 7 im September des vergangenen Jahres im Angebot.

Weniger Speicherkapazität und begrenzte Farbauswahl

Das vergleichbar große Modell, das iPhone 6s Plus mit einem 5,5-Zoll großen Bildschirm, gibt es bei Apple ab 759 Euro. Das Aldi-Modell ist damit vergleichsweise günstig – bietet aber wesentlich weniger Speicherkapazität. Während das 6s Plus mit 32 oder 128 Gigabyte geliefert wird, beschränkt sich die Discounter-Variante lediglich auf einen 16 Gigabyte großen Speicher. Auch die Farbauswahl ist bei Aldi begrenzt. Statt wie bei Apple vier Farben, gibt es nur zwei zur Auswahl – Silber und Space Grau. Apple bietet darüber hinaus noch Ausführungen in Gold und Roségold an.

Schlechte Nachrichten gibt es außerdem für Smartphone-Nutzer im Norden und Osten Deutschlands. Der Discounter bietet das Handy nur in seinen Süd-Filialen an.

Laut einem Test der Zeitschrift „ Computerbild“ hatte das ältere Modell einen besseren Empfang und eine höher Akkulaufzeit. Auch machte es qualitativ hochwertigere Bilder. Für Negativschlagzeilen sorgte das 6 Plus, weil sich das Gehäuse in Einzelfällen verbogen haben soll.

Von RND/are