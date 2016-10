London. Das jüngste Brexit-Opfer ist offenbar eine geschmacksintensive Paste aus Hefeextrakt: Der britische Kult-Brotaufstrich „Marmite“ ist am Donnerstag aus dem Onlineshop des Supermarktriesen Tesco verschwunden.

Hintergrund ist laut der „Financial Times“ ein Streit mit dem Hersteller Unilever über die Preisgestaltung. Der niederländisch-britische Konzern Unilever wollte einen Aufschlag von angeblich 10 Prozent durchsetzen.

Shitstorm im Netz

Als Grund gilt der Absturzes des britischen Pfunds nach dem Brexit und damit verbunden die Verteuerung des Einkaufs von Rohstoffen für „Marmite“. Unilever wollte sich nicht zu der Angelegenheit äußern. Der Supermarktriese Tesco teilte lediglich mit, es gebe „Probleme“ bei der Belieferung von Unilever. „Wir hoffen, diese Probleme bald gelöst zu haben.“

Die Folge ist ein Sturm der Entrüstung – in den sozialen Medien, aber auch in Tageszeitungen bis hin zur BBC: Mit der Überschrift „Marmite-Krieg“ befasste sich die Tageszeitung „Metro“ auf der ersten Seite mit dem Problem. Auch bei der „Times“ landete der „Marmite“-Mangel auf der Titelseite, die BBC berichtete in den Fernsehnachrichten über die „Marmite Wars“. Unter dem Hashtag „Marmitegate“ beklagten sich zahlreiche Nutzer.

Auch „Ben & Jerry´s“-Eiscreme betroffen

Neben „Marmite“ waren auch weitere Unilever-Produkte wie der Tee „PG Tips“ und die Eiscreme „Ben & Jerry“s„ bei Tesco nicht mehr online erhältlich. Große Empörung entzündete sich aber ausschließlich an der Abwesenheit von „Marmite“.

Die seit mehr als einem Jahrhundert in Großbritannien verzehrte Paste wird aus Hefe hergestellt, die zum Bierbrauen benutzt wurde. Der Werbespruch lautet „Liebe es oder hasse es“. Die Briten schmieren sich „Marmite“ meist auf Toast, nach Herstellerangaben kann die Creme aber zum Beispiel auch für das Würzen von Zwiebelsuppe oder Bolognesesoße verwendet werden.

