China verhängt Importstopp für Eisen und Fisch aus Nordkorea

Peking. China will entsprechend der jüngsten UN-Sanktionen seine Einfuhren von Eisenerz, Kohle, Fisch und anderen Gütern aus Nordkorea stoppen. Wie die Zollbehörde in Peking am Montag mitteilte, sollen nach dem 5. September keine nordkoreanischen Importe mehr angenommen werden.

China ist der wichtigste Handelspartner des isolierten kommunistischen Staates. Nach dem jüngsten Test einer Langstreckenrakete hatte der Weltsicherheitsrat die neuen, scharfen Sanktionen verhängt, die nordkoreanische Exporte in Höhe von einer Milliarde US-Dollar und damit ein Drittel der Ausfuhren treffen sollen. Mehr als 80 Prozent des nordkoreanischen Außenhandels läuft über China, das im Frühjahr schon von sich aus Importe von Kohle aus Nordkorea gestoppt hatte.

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!