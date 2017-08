China verhängt Importstopp für Stahl und Fisch aus Nordkorea

Peking. Peking erhöht den Druck auf das Regime in Pjöngjang. Chinas Handelsministerium beschloss am Montag, das die Einfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch aus Nordkorea verboten werde. Das berichtet die „Bild“-Zeitung in ihrer aktuellen Online-Ausgabe. China setzt damit die Sanktionen des UN-Sicherheitsrates um, die die Mitglieder Anfang August beschlossen hatten.

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!