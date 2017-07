Der Autokonzern greift tief in die Tasche: Für 220 Millionen Euro will Daimler drei Millionen Dieselfahrzeuge der Marke Mercedes-Benz umrüsten, um den Schadstoffausstoß zu verringern. Die Stuttgarter wollen so das Vertrauen in die Dieseltechnologie stärken. Doch ganz freiwillig ist die Aktion nicht.