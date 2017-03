New York. Ein Markenzeichen des Galaxy S8 ist der deutlich größere Bildschirm, der fast die gesamte Frontseite des Geräts bis auf schmale Ränder oben und unten ausfüllt. Das erlaubt es auch, den Bildschirm größer zu machen, ohne dafür wie früher auch das Gehäuse entsprechend erweitern zu müssen.

Smartphone-Marktführer Samsung hat am Mittwoch sein neues Spitzen-Modell vorgestellt. Damit will das Unternehmen auch aus dem Schatten des Debakels um die brennenden Akkus des Galaxy Note 7 treten. Das sind die Bilder des Samsung Galaxy S8. Zur Bildergalerie

So hat das Galaxy S8 in der Standard-Ausführung ein Display mit einer Diagonale von 5,8 Zoll (14,7 cm) bekommen - und mit 6,2 Zoll in der „Plus“-Variante. Das iPhone 7 kommt jeweils auf 4,7 und 5,5 Zoll. Zudem wird in dem Gerät Samsungs persönlicher Assistent „Bixby“ integriert, wie der südkoreanische Konzern bereits vorher ankündigte.

Bei Mercedes steht die S-Klasse für die Top-Modelle – so auch bei Samsung. Die Galaxy-S-Reihe hat den Smartphonehersteller groß gemacht. Alle S-Generationen im Vergleich: Zur Bildergalerie

Die Galaxy-S-Modelle sind traditionell die schärfste Konkurrenz für Apples iPhone, das im Geschäft mit teuren Smartphones führt. Für Samsung geht es diesmal auch darum, das Debakel um die brennenden Akkus seines Modells Galaxy Note 7 im vergangenen Herbst hinter sich zu lassen.

Von RND/dpa